На Московском центральном кольце запустили двухэтажный поезд. Пока в тестовом режиме

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На Московском центральном кольце (МЦК) как минимум до 8 сентября будет ездить двухэтажный поезд. Об этом сообщается в твиттере мэра Москвы Сергея Собянина.

После тестового периода, написал Собянин, будет проведено голосование, нужен ли такой поезд или нет. «Если он понравится москвичам, будем выбирать составы и производителя», — сообщил мэр.

Двухэтажный поезд, который будет ездить по МЦК ближайшие две недели, Stadler (ЭШ2). По сравнению с традиционными для МЦК «Ласточками» у ЭШ2 шире двери и на 70% больше сидячих мест.

Пассажирское движение на МЦК было запущено 10 сентября 2016 года. В первый год запуска пассажиропоток на МЦК составил 98 миллионов пассажиров, а по итогам 2019 года достиг 142 миллионов пассажиров. В 2021 году, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на мэрию, пассажиропоток уже превысил допандемийные показатели.

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