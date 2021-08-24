Жительница США выиграла два миллиона долларов в лотерее среди вакцинированных

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Жительница штата Мичиган Кристин Дюваль сорвала джекпот в розыгрыше денежных призов среди людей, сделавших прививку от коронавируса, сообщает Associated Press. Ее выигрыш составил два миллиона долларов.

После победы Кристин Дюваль заявила, что выигрыш позволит ее семье осуществить «все мечты». Она направит часть средств на обучение троих детей в колледже и ремонт дома, а еще часть пожертвует службам психического здоровья.

Розыгрыш призов среди вакцинированных в Мичигане запустили в июле, чтобы мотивировать людей делать прививки от коронавируса. Ежедневно среди вакцинированных разыгрывали по 50 тысяч долларов. Кроме того, девять школьников в возрасте от 12 до 17 лет, которым сделали прививки, получили четырехлетние стипендии на обучение. Также в штате несколько недель назад разыграли приз в размере одного миллиона долларов.

По данным властей штата, 2,4 миллиона местных жителей зарегистрировались для участия в лотерее, в то время как 106 тысяч старшеклассников претендовали на получение стипендий.

С 11 июля по 7 августа, отмечает AP, в Мичигане ежедневно росло число людей, получивших первую дозу вакцины от коронавируса.

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