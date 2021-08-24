Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Британский музыкант, барабанщик рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс умер в возрасте 80 лет, сообщает BBC News, ссылаясь на заявление его агента.

Hayoung Jeon / EPA / Scanpix / LETA

Уоттс умер 24 августа в одной из больниц Лондона в окружении своей семьи, сказано в заявлении.

В августе Чарли Уоттс отказался участвовать в гастрольном туре The Rolling Stones, который ранее отложили из-за пандемии.

Чарли Уоттс — один из величайших барабанщиков всех времен. Его имя присутствует в списках наиболее выдающихся барабанщиков, которые составляют музыкальные издания. С 1963 года он выступал с группой The Rolling Stones.