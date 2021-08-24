Участок трассы между Пермью и Екатеринбургом закрыли из-за лесного пожара
Источник: Интерфакс
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Обновление. В 18:50 по местному времени (16:50 по Москве) движение по трассе восстановили.
Участок федеральной трассы Пермь — Екатеринбург пришлось 24 августа закрыть из-за лесного пожара, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.
Движение закрыто с 318-го по 326-й километры трассы, этот участок находится на территории Свердловской области.
В Свердловской области и Екатеринбурге стоит аномальная жара. В Екатеринбурге пятый день подряд фиксируют исторические максимумы температуры воздуха. Жара способствует лесным пожарам, из-за которых город затянут дымом, пишет E1.