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Участок трассы между Пермью и Екатеринбургом закрыли из-за лесного пожара

Источник: Интерфакс
Обновление. В 18:50 по местному времени (16:50 по Москве) движение по трассе восстановили.

Участок федеральной трассы Пермь — Екатеринбург пришлось 24 августа закрыть из-за лесного пожара, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Движение закрыто с 318-го по 326-й километры трассы, этот участок находится на территории Свердловской области.

В Свердловской области и Екатеринбурге стоит аномальная жара. В Екатеринбурге пятый день подряд фиксируют исторические максимумы температуры воздуха. Жара способствует лесным пожарам, из-за которых город затянут дымом, пишет E1.

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