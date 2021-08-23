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В Москве на акции в поддержку афганских женщин начались задержания

Источник: ОВД-Инфо

В Москве полицейские задержали несколько участников акции в поддержку афганских женщин, которая проходит вечером 23 августа у посольства Афганистана.

По данным «ОВД-Инфо», задержаны не менее шести участников одиночных пикетов. Протестующих задерживали после того, как они разворачивали плакаты. Одну активистку задержали, несмотря на то, что она стояла без плаката. Sota сообщила в 19:49, что пикеты у посольства временно приостановили.

Пикеты также проходят в Петербурге, но там полицейские никого не задерживают, переписывая паспортные данные участников.

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