В Киеве начался саммит «Крымская платформа» с участием стран ЕС и США

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В Киеве начался международный саммит «Крымская платформа», целью которого президент страны Владимир Зеленский называл «координацию международных усилий для возвращения Крыма в состав Украины».

В саммите принимают участие представители всех стран Евросоюза, США, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Турция, Грузия, Молдова — всего более 40 государств, а также представители ЕС и НАТО. 13 стран представлены на мероприятии главами государств и правительств, еще 17 — министрами иностранных дел или их заместителями.

Кримська платформа Всеукраїнський Форум Україна 30

Власти Украины ожидают, что по итогам саммита будет принята декларация, участники которой подтвердят «готовность придерживаться политики непризнания попытки аннексии Крыма».

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного на полуострове в 2014 году. Почти все страны мира легитимность референдума не признают и считают присоединение Крыма к РФ аннексией.

Власти РФ критиковали идею проведения «Крымской платформы». Глава МИД Сергей Лавров называл мероприятие «шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти».

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