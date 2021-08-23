В Киеве начался саммит «Крымская платформа» с участием стран ЕС и США
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В Киеве начался международный саммит «Крымская платформа», целью которого президент страны Владимир Зеленский называл «координацию международных усилий для возвращения Крыма в состав Украины».
В саммите принимают участие представители всех стран Евросоюза, США, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Турция, Грузия, Молдова — всего более 40 государств, а также представители ЕС и НАТО. 13 стран представлены на мероприятии главами государств и правительств, еще 17 — министрами иностранных дел или их заместителями.
Власти Украины ожидают, что по итогам саммита будет принята декларация, участники которой подтвердят «готовность придерживаться политики непризнания попытки аннексии Крыма».
Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного на полуострове в 2014 году. Почти все страны мира легитимность референдума не признают и считают присоединение Крыма к РФ аннексией.
Власти РФ критиковали идею проведения «Крымской платформы». Глава МИД Сергей Лавров называл мероприятие «шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти».