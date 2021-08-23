Россия получила 17 миллиардов долларов от МВФ

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Россия получила сумму, эквивалентную 17,48 миллиарда долларов, в результате дополнительной эмиссии специальных прав заимствования ( ) Международного валютного фонда. Решение о допэмиссии, принятое в начале месяца, вступило в силу 23 августа.

В рамках допэмиссии, которая направлена на восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного коронавирусом, МВФ выпустил SDR на 650 миллиардов долларов. Они были распределены между странами — членами организации.

Около 275 миллиардов направили развивающимся странам и государствам с формирующимся рынком. В абсолютных цифрах больше всех получили крупнейшие вкладчики фонда — США (113 миллиардов), Япония (42 миллиарда), Китай (41 миллиард).

В предыдущий раз МВФ проводил допэмиссию SDR в 2009 году. Тогда эти деньги были направлены на преодоления последствий мирового экономического кризиса.

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