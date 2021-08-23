Болельщики устроили драку с футболистами на матче «Ниццы» с «Марселем». Встречу не доиграли

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Матч третьего тура чемпионата Франции по футболу между «Ниццей» и «Марселем» прервали из-за беспорядков, устроенных болельщиками.

В конце второго тайма встречи, проходившей вечером 22 августа на стадионе в Ницце, десятки фанатов выбежали на поле, напав на футболистов гостевой команды. Поводом к беспорядкам послужил инцидент с полузащитником «Марселя» Димитри Пайетом. Когда он пошел исполнять угловой удар, болельщики стали закидывать его бутылками. Одну из них футболист бросил обратно в толпу. После этого фанаты стали массово прорываться на поле.

В драке пострадали трое игроков «Марселя» Димитри Пайет, Маттео Гендузи и Луан Перес.

Судья матча принял решение увести команды в раздевалку. Через некоторое время он предложил клубам доиграть встречу, но тренер «Марселя» отказался выводить игроков на поле.

Из-за отказа доигрывать матч «Марселю» засчитали техническое поражение со счетом 0:3.