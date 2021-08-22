В Самарской области крупный лесной пожар. Огнем охвачен национальный парк, остановлено движение поездов
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В Самарской области вторые сутки продолжается крупный лесной пожар. Пожар начался из-за поджога травы, сообщает ТАСС.
21 августа огонь перекинулся на жилые дома в селе Гвардейцы, где сгорели 14 строений. Затем огонь перешел на лес на территории национального парка «Бузулукский бор».
Загорелись постройки и в селе Тургеневка, расположенном недалеко от Гвардейцев.
По состоянию на утра 22 августа пожаром было охвачено около 100 гектаров, существовала угроза распространения огня на два населенных пункта.
Из-за пожара временно остановлено движение трех поездов дальнего следования: № 138 Москва — Оренбург, № 132 Москва — Орск, № 137 Оренбург — Москва, сообщает «Интерфакс».
В борьбе с огнем задействованы пожарные поезда со станций Самара, Кинель и Красногвардеец, сообщила Южно-Уральская железная дорога.