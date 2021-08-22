В Самарской области крупный лесной пожар. Огнем охвачен национальный парк, остановлено движение поездов

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В Самарской области вторые сутки продолжается крупный лесной пожар. Пожар начался из-за поджога травы, сообщает ТАСС.

21 августа огонь перекинулся на жилые дома в селе Гвардейцы, где сгорели 14 строений. Затем огонь перешел на лес на территории национального парка «Бузулукский бор».

Село Гвардейцы. 21 августа 2021 Департамент информационной политики Администрации Самарской области

Село Гвардейцы. 21 августа 2021 Личный архив Виктории Степановой

Село Гвардейцы. 21 августа 2021 Личный архив Виктории Степановой

Загорелись постройки и в селе Тургеневка, расположенном недалеко от Гвардейцев.

По состоянию на утра 22 августа пожаром было охвачено около 100 гектаров, существовала угроза распространения огня на два населенных пункта.

Из-за пожара временно остановлено движение трех поездов дальнего следования: № 138 Москва — Оренбург, № 132 Москва — Орск, № 137 Оренбург — Москва, сообщает «Интерфакс».

В борьбе с огнем задействованы пожарные поезда со станций Самара, Кинель и Красногвардеец, сообщила Южно-Уральская железная дорога.

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