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В Москве полиция задержала двух болельщиков, которые вывесили на стадионе «Лужники» бело-красно-белый флаг, ставший символом протестов в Беларуси.

Бело-красно-белый флаг появился на трибунах во время матча по пляжному футболу между сборной Белоруссии и Швейцарии. В Москве проходит ЧМ по этому виду спорта.

Болельщиков доставили в отдел полиции в «Лужниках» и составили на них протоколы о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ст. 20.31 КоАП). Суд, который назначит им наказание, состоится в понедельник. На ночь задержанных оставили в отделении полиции, сообщает «ОВД-Инфо».

Статья 20.31 КоАП предполагает наказание в виде штрафа от 3000 до 10000 рублей или обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо без такового.

Матч сборная Белоруссии проиграла со счетом 3:7.

Бело-красно-белый флаг — символ протестов в Беларуси, продолжающихся с августа 2020 года, когда ЦИК объявил о победе на президентских выборах Александра Лукашенко.

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