Бывшая президент Боливии Жанин Аньес попыталась покончить с собой в тюрьме

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Жанин Аньес — бывшая президент Боливии, арестованная по делу о государственном перевороте, — попыталась покончить с собой в тюрьме, сообщает Reuters со ссылкой на ее адвокатов.

По словам защитников Аньес, она нанесла себе несколько порезов. Произошедшее они назвали «криком о помощи».

Министр внутренних дел страны Карлос дель Кастильо подтвердил, что Аньес пыталась причинить себе вред, добавив, что сейчас ее жизни ничего не угрожает и ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Глава спецподразделения по борьбе с преступностью Национальной полиции Дуглас Азкуиано, в свою очередь, заявил, что произошедшее с Аньес можно расценивать как попытку самоубийства.

Жанин Аньес была вторым вице-спикером и лидером оппозиции в сенате Боливии. В ноябре 2019 года, когда в Боливии произошел политический кризис, приведший к отставке Эво Моралеса, занимавшего пост главы страны в течение 13 лет, Аньес объявила себя исполняющий обязанности президента до новых выборов. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.

В марте 2021 года Аньес и несколько высокопоставленных членов ее администрации были арестованы по обвинению в подготовке и участии в госперевороте. Также ей грозят обвинения в причастности к гибели 20 человек во время акций протеста в Боливии.

Аньес свою вину отрицает, заявляя, что стала жертвой политического преследования. Адвокаты экс-президента пытались добиться ее освобождения из-под стражи по состоянию здоровья, однако их просьба была отклонена.