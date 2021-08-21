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Обновлено. Все сбежавшие задержаны в течение нескольких часов после побега.

Семь человек, осужденных на принудительное лечение, совершили побег из республиканского психоневрологического диспансера в Бурятии. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов.

При побеге был легко ранен санитар — он получил порезы осколками стекла. Всего в отделении находились 59 пациентов.

По данным источника «Интерфакса», семеро сбежавших устроили в отделении погром; остальные в нем не участвовали. Трое из них осуждены за тяжкие преступления, остальные за преступления средней тяжести и мелкие проступки.

Для поимки сбежавших в Улан-Удэ и еще четырех районах Бурятии введен план «Сирена», в район происшествия стянуты силы ОМОНа и СОБРа.

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