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В Бурятии из психоневрологического диспансера сбежали семь человек. Среди них — трое осужденных за тяжкие преступления

Источник: Алексей Цыденов
Обновлено. Все сбежавшие задержаны в течение нескольких часов после побега.

Семь человек, осужденных на принудительное лечение, совершили побег из республиканского психоневрологического диспансера в Бурятии. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов. 

При побеге был легко ранен санитар — он получил порезы осколками стекла. Всего в отделении находились 59 пациентов.

По данным источника «Интерфакса», семеро сбежавших устроили в отделении погром; остальные в нем не участвовали. Трое из них осуждены за тяжкие преступления, остальные за преступления средней тяжести и мелкие проступки.

Для поимки сбежавших в Улан-Удэ и еще четырех районах Бурятии введен план «Сирена», в район происшествия стянуты силы ОМОНа и СОБРа. 

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