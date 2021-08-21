Superjet, летевший из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия из-за разгерметизации. Несмотря на это, посадка прошла штатно

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Обновлено. Судя по данным Flightradar24, самолет совершил посадку в Шереметьево в 14:28. Источник «Интерфакса» сообщил, что посадка прошла штатно.

Самолет SSJ100, летящий из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, самолет резко снизился над Тамбовской областью. Возможной причиной этого собеседник агентства назвал разгерметизацию.

Самолет продолжает полет на высоте примерно 3000 метров, сообщил источник.

Источник не уточнил названия авиакомпании и номера рейса. Судя по данным Flightradar24, сейчас в небе находится один SSJ100, летящий в Москву из Волгограда. Это — самолет «Аэрофлота», выполняющий рейс SU6416. На момент написания заметки он уже пересек Тамбовскую область и подлетает к Москве.

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