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Российский политик Алексей Навальный спустя год после ядом из группы «Новичок» поблагодарил всех, кто помог ему выжить после покушения. Сообщение об этом появилось в его инстаграме.

Никак не могу понять, какой день мне праздновать как второй день рождения. <…> Видимо, все-таки сегодня — 20 августа. Я потом еще долго лежал, как овощ на грядке, но все главное произошло в этот день. Пилоты быстро посадили самолет и дали мне шанс на спасение. Врачи скорой профессионально , и я дожил до больницы.

А потом вы все стали возмущаться и не дали тихо придушить меня подушкой в омской больнице или просто отключить от аппарата ИВЛ. Поэтому еще раз спасибо всем. Благодаря вам все сложилось отлично, я выжил и попал в тюрьму! (Ха-ха-ха. Извините, не смог удержаться).

Все действительно сложилось отлично, и я получил второй шанс жить и принимать те решения, которые считаю правильными и честными. Это делал, делаю и постараюсь делать дальше.

В своем сообщении Навальный также поблагодарил коррупцию, которая, по его мнению, также сыграла роль в спасении его жизни. «Разложив весь государственный аппарат России, они не могли не разложить и спецслужбы. И уровень тайных операций у нас примерно такой же, как здравоохранение, образование и ЖКХ», — сказал политик.

20 августа британская The Guardian, немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung и французская Le Monde выпустили колонку Алексея Навального, в которой заявил, что определенную роль в его спасении после отравления сыграла коррупция. В своей статье Навальный предложил пять шагов по борьбе с коррупцией в мировом масштабе, а также призвал ввести санкции в отношении олигархов из окружения президента России Владимира Путина.

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