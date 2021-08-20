Всем иностранным студентам разрешат вернуться на учебу в Россию
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Иностранным студентам из всех государств разрешат въезд в Россию для продолжения обучения. Правила въезда утвердят в ближайшее время, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе Минобрнауки.
«Практически все российские вузы начинают учебный год в традиционном формате. Но в страну не могли попасть студенты из иностранных государств, с которыми у нас закрыты границы ввиду пандемийных ограничений. У себя на родине ребята зачастую сталкивались с проблемами в доступе к дистанционным программам», — отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Он добавил, что для тех иностранных студентов, которые по каким-либо причинам не смогут приехать в Россию, будут организованы условия для обучения в удаленном формате.
Также Фальков заявил, что российские вузы предоставят иностранным студентам возможность сделать прививки от коронавируса.
В конце 2019 года многие иностранные студенты уехали домой на каникулы, а после того, как границы из-за коронавируса были закрыты, не смогли вернуться на учебу в Россию. Из-за закрытых границ они учились в дистанционном формате, на который неоднократно жаловались.
В декабре 2020 года Валерий Фальков сообщил, что в российских вузах учатся большее 300 тысяч иностранных студентов и примерно треть из них не могут въехать в Россию из-за пандемии и закрытых границ.
В феврале 2021 года Роспотребнадзор заявил, что на учебу в Россию могут вернуться студенты из тех стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, если они сдадут два отрицательных ПЦР-теста.