Всем иностранным студентам разрешат вернуться на учебу в Россию

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Иностранным студентам из всех государств разрешат въезд в Россию для продолжения обучения. Правила въезда утвердят в ближайшее время, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе Минобрнауки.

«Практически все российские вузы начинают учебный год в традиционном формате. Но в страну не могли попасть студенты из иностранных государств, с которыми у нас закрыты границы ввиду пандемийных ограничений. У себя на родине ребята зачастую сталкивались с проблемами в доступе к дистанционным программам», — отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Он добавил, что для тех иностранных студентов, которые по каким-либо причинам не смогут приехать в Россию, будут организованы условия для обучения в удаленном формате.

Также Фальков заявил, что российские вузы предоставят иностранным студентам возможность сделать прививки от коронавируса.

В декабре 2020 года Валерий Фальков сообщил, что в российских вузах учатся большее 300 тысяч иностранных студентов и примерно треть из них не могут въехать в Россию из-за пандемии и закрытых границ.

В феврале 2021 года Роспотребнадзор заявил, что на учебу в Россию могут вернуться студенты из тех стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, если они сдадут два отрицательных ПЦР-теста.

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