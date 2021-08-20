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Президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ответил на вопрос об Алексее Навальном, находящимся в колонии. Пресс-конференцию транслировали в прямом эфире.

«Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, то он осужден не за свою политическую деятельность, за криминальное нарушение в отношении иностранных партнеров», — заявил Путин, не став по традиции произносить фамилию Навального.

Меркель, в свою очередь, сообщила, что во время переговоров с Путиным потребовала освобождения Алексея Навального. По словам канцлера ФРГ, она подчеркнула, «что мы будем дальше следить за этим делом».

Путин и Меркель провели переговоры в Москве 20 августа. Для Меркель это последний визит в Россию на посту канцлера.

Встреча Путина и Меркель прошла в годовщину отравления Алексея Навального веществом из группы «Новичок». Навальный говорил, что за покушением на него стоит лично президент России Владимир Путин.

С января 2021 года Алексей Навальный находится в колонии. Его задержали сразу после возвращения из Германии, где он лечился после отравления «Новичком». В феврале суд заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Навальный проведет в колонии около двух с половиной лет.

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