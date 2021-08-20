Макрон полтора часа говорил с Путиным по телефону и попросил освободить Навального. Кремль об этом не сообщил

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Президент Франции Эмманюэль Макрон 19 августа провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщил Елисейский дворец, переговоры продолжались около полутора часов. В ходе беседы Макрон среди прочего призвал российского президента освободить политика Алексея Навального «в соответствии с .

Макрон также выразил надежду, что выборы в Госдуму России в сентябре пройдут в соответствии с критериями .

В сообщении Кремля о телефонном разговоре Путина и Макрона не упоминается, что президент Франции говорил о Навальном и выборах в Госдуму.

20 августа исполняется год с момента отравления Алексея Навального боевым ядом из группы «Новичок». Сам Навальный говорил, что за покушением на него стоит лично президент России Владимир Путин. Участники журналистского расследования из Bellingcat и установили, что к отравлению причастны сотрудники секретного подразделения ФСБ.

С января 2021 года Алексей Навальный находится в заключении. Его задержали сразу после возвращения из Германии, где он лечился после отравления «Новичком». В феврале суд заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Навальный проведет в колонии около двух с половиной лет. Мировые лидеры, в том числе Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, ранее призывали российские власти освободить Навального.

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