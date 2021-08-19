В Москве задержали трех полицейских за угрозы подбросить наркотики и вымогательство полумиллиона рублей

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Трое сотрудников полиции задержаны в Москве по подозрению в вымогательстве и угрозе подбросить наркотики, пишет РБК со ссылкой на источники в МВД и СК. Ранее об этом сообщали «МК» и Baza.

Подозреваемые — майор полиции Гудилин Р.И. и сержанты Луенко А.В. и Паречин А.А. По данным РЕН, это сотрудники отделения МВД по району Арбат. Их задержали 17 августа при исполнении служебных обязанностей.

Как пишет РБК, ночью 20 февраля полицейские остановили на Новинском бульваре для проверки документов автомобиль BMW. При досмотре машины они потребовали от пассажира заплатить им 500 тысяч рублей, а в случае отказа пригрозили подбросить ему наркотики и привлечь к уголовной ответственности. Мужчина передал им деньги, но в конце июля написал заявление в полицию.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением оружия или спецсредств (часть 3 статьи 286 УК, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет) и мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК, наказывается лишением свободы на срок до шести лет).

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