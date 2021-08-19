Роботы-курьеры «Яндекса» начали доставлять еду в кампусе Университета штата Огайо. Они привозят заказ из кафе к дверям общежития или библиотеки

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«Яндекс» запустил доставку еды с помощью роботов-курьеров в главном кампусе Университета штата Огайо в США. Об этом сообщается на сайте компании Grubhub, в партнерстве с которой осуществляется доставка.

Доставлять заказы в пределах кампуса, где живут и учатся более 60 тысяч студентов, будут 50 полностью автоматических роботов-курьеров. Они будут работать ежедневно с девяти утра до девяти вечера.

Роботы смогут доставлять заказы из местных кафе к дверям учебных корпусов, общежитий или библиотек.

Управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян в своем фейсбуке назвал это «первым коммерческим проектом в истории беспилотных технологий».

Компания Grubhub организовывает питание более чем в 250 кампусах крупнейших университетов США. Предполагается, что вслед за Университетом штата Огайо, роботы «Яндекса» появятся и в других учебных заведениях.

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