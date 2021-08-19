Посетителя Российской государственной библиотеки в Москве госпитализировали после драки с охранником

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В Российской государственной библиотеке (также известной под своим прежним названием — Библиотека имени Ленина) в центре Москвы охранник избил 19-летнего посетителя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным «МК», конфликт произошел 18 августа между 28-летним охранником и двумя молодыми людьми из Красноуфимска, пришедшими оформить читательские билеты. Охранник отказался пустить их в библиотеку, сославшись на отсутствие защитных масок. Как отмечает издание, посетителям не понравился тон охранника и они сделали ему замечание. Мужчина в ответ стал выталкивать молодых людей на улицу и ударил одного из них лбом в лицо. Другой сумел убежать и вызвать полицию и скорую помощь.

Пострадавшего госпитализировали в Первую городскую клиническую больницу имени Пирогова с переломом лицевых костей, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами, а также ранами глаза и века.

Охранник скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают. Полиция ведет проверку по факту драки.