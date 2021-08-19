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Чеченца, подравшегося с полицейскими на митинге за Навального, приговорили к пяти годам колонии

Источник: ОВД-Инфо

Тверской суд Москвы приговорил студента МГУ Сайд-Мухамада Джумаева к пяти годам колонии за драку с омоновцами на митинге в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». 

Прокуратура просила для Джумаева шесть лет колонии. Его обвиняли по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Изначально Джумаев признал вину, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств, однако в день оглашения приговора суд постановил возобновить следствие и рассмотреть дело в общем порядке. 

Видео с Джумаевым, снятое на Пушкинской площади 23 января, широко распространилось в соцсетях. На нем молодой человек вступает в драку сразу с несколькими омоновцами, в ответ они бьют его дубинками. В ходе следствия Джумаев признал вину и извинился перед сотрудниками, по словам его адвоката, они заявили об отсутствии личных претензий. 

После акций в поддержку Навального, прошедших в январе и феврале, в общей сложности возбудили 117 уголовных дел. Участников протестов обвиняли по статьям о применении насилия, перекрытии дорог, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность и в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. 

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