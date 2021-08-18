Грузинское издание выпустило фейковое интервью Алексея Навального

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Грузинское общественно-политическое издание выпустило 17 августа фейковое интервью российского политика Алексея Навального, которое тот якобы дал из колонии.

На сайте Ambebi в качестве автора публикации указана российская журналистка Елена Вавина. В беседе с «Медузой» Вавина сообщила, что «не имеет никакого отношения к этому тексту и никогда не брала интервью у Навального».

На момент написания этой заметки интервью оставалось доступно на сайте издания, его копия есть в веб-архиве.

Перевод текста грузинского издания разместило издание «Ура.ру», которое отметило, что интервью может быть фейком. В публикации Ambebi Навальному приписали несколько критических высказываний, адресованных членам его команды. В частности, в тексте утверждается, что он сказал, что многие из них «сбегают, как крысы с тонущего корабля».

Директор Иван Жданов, комментируя случившееся, написал в твиттере: «Смешно».

2 февраля суд заменил Алексею Навальному условный срок, назначенный по делу «Ив Роше», на реальный. По решению суда Навальный должен провести в колонии два с половиной года.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег