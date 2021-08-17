В Обнинске ФСБ завела дело на сотрудника техподдержки, заподозрив в попытке взлома структуры «Ростеха». Он говорит, что проверял уязвимости

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В Обнинске ФСБ завела уголовное дело против бывшего сотрудника техподдержки местного интернет-провайдера по подозрению во взломе сетей дочернего предприятия «Ростеха». Об этом сообщает РБК.

По словам фигуранта дела Никиты Демидова, в середине 2020 года, работая сотрудником техподдержки одного из обнинских провайдеров, он в целях профилактики решил проверить все роутеры сети на наличие уязвимостей — и просканировал их бесплатной программой.

Среди сканируемых IP-адресов оказался адрес , на котором находился почтовый ящик предприятия. Из-за этого сканирования на предприятии сработало предупреждение Государственной системы обнаружения предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы, вскоре после чего к Демидову пришли с обыском сотрудники ФСБ. В феврале 2021 года было возбуждено уголовное дело.

По словам Демидова, он работал удаленно, с домашнего IP-адреса, поэтому претензии предъявили не компании, а ему лично.

Дело возбуждено по статье об использовании программ, предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру России (часть 1 статьи 274.1 УК РФ). Она предусматривает лишение свободы от двух до пяти лет или штраф до миллиона рублей.

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