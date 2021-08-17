В Кубинке во время тренировочного полета разбился транспортный самолет Ил-112В

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Опытный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В разбился во время тренировочного полета в Подмосковье, сообщает «Интерфакс».

Авария произошла днем 17 августа при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка, рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

На борту находились трое членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли. Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. Вместе с ним самолет пилотировали летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Источник РИА Новости заявил, что причиной крушения Ил-112В стал пожар в двигателе.

Собеседник «Интерфакса» в свою очередь рассказал, что среди версий аварии рассматриваются отказ техники и ошибка экипажа. «Машина экспериментальная, опытная, ее испытывали при избыточных нагрузках. Самолет разбился при заходе на посадку, не долетев 1,5 километра до ВПП. Возможно, экипаж из-за усталости или иной причины допустил ошибку», — сказал источник агентства.

Самолет Ил-112В, разбившийся в Кубинке, 13 августа прилетел в Подмосковье с Воронежского авиационного завода для участия в международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России «с нуля» в постсоветский период. Он должен прийти на смену Ан-24 и Ан-26. Самолет предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до пяти тонн легких образцов вооружения, военной техники, грузов и личного состава, пишет «Интерфакс». Первый опытный полет Ил-112В состоялся в марте 2019 года.