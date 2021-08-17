Главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов умер в возрасте 59 лет

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Главный конструктор программ Ил-76, руководитель работ по модернизации самолетов Ил-76 и Ил-78 для военного и гражданского использования Андрей Юрасов умер в возрасте 59 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

ПАО «Ил»

Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. После окончания МАИ пришел в «Ильюшин», где проработал более 34 лет на должностях от техника до главного конструктора.

С 2004 года руководил всем комплексом работ по модернизации самолетов типа Ил-76 и Ил-78 — от разработки эскизных проектов до проведения государственных испытаний и эксплуатации самолетов.

Под его руководством были созданы и поступили в эксплуатацию модификации самолетов Ил-76МФ, Ил-76ТД-90ВД, а также самые современные модификации — Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А.

Юрасов был награжден правительственными и отраслевыми наградами, включая Орден Почета и Орден Дружбы.

Ил-76 — тяжелый военно-транспортный самолет — был разработан в начале 1970-х годов. Его модификации производятся до сих пор. Ил-78 — самолет-заправщик, созданный в 1980-х годах. Ил-78 и Ил-78М — единственные специализированные топливозаправщики на вооружении ВВС России.