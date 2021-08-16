«Царьград» отказался мириться с Google из-за блокировки ютьюб-канала

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Телеканал «Царьград» отказался заключить с компанией Google мировое соглашение по судебному спору, в рамках которого интернет-гиганту потенциально грозит огромный штраф в случае отказа восстановить доступ к ютьюб-каналу «Царьграда».

На сайте «Царьграда» сообщается, что руководство телеканала отказалось от переговоров из-за того, что Google «специально затягивает любой переговорный процесс и волокитит».

В апреле Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Царьграда» к Google. Если ответчик откажется исполнять решение суда, то на Google наложат прогрессирующую судебную неустойку: ее стартовая величина составляет 100 тысяч рублей за каждый день с условием, что каждую неделю сумма растет в два раза.

Интернет-компания подала жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд, а также предложила «Царьграду» заключить мировое соглашение. В пояснениях к своей жалобе, которые цитирует Forbes, Google сообщила, что несоразмерная судебная неустойка, назначенная судом первой инстанции, создает существенные риски для компании и ее возможности работать в России. В Google отметили, что из-за этого компания перестанет удалять из поисковой выдачи страницы, заблокированные российскими властями.

Девятый арбитражный апелляционный суд отложил заседание по делу на 20 сентября.

По данным юридической компании Baker & McKenzie, представлявшей Google в суде, в случае если решение о судебной неустойке вступит в силу, то через семь месяцев размер неустойки достигнет 94 триллиона рублей и почти сравняется с капитализацией Alphabet, материнской компании Google.

По собственным оценкам Google, во втором полугодии 2020 года компания по запросу Роскомнадзора исключила из поисковой выдачи 250 тысяч интернет-страниц и не проиндексировала 167 тысяч страниц.

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