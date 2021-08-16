Путин утвердил трехлетний план противодействия коррупции. Теперь антикоррупционные стандарты будут популяризовывать с помощью интернета
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Президент России Владимир Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией на 2021-2024 годы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В рамках плана Путин, в частности, предложил:
- усовершенствовать порядок предоставления деклараций госслужащими;
- запретить госслужбу для тех, кто был оштрафован за коррупционные преступления;
- улучшить проверку сведений о цифровых активах чиновников;
- ограничить людям с непогашенной судимостью возможность руководить ГУП и ГМУ;
- организовать обучение бизнесменов по минимизации рисков попадания под антикоррупционные законы в других странах;
- заняться созданием контента в интернете, направленного на «популяризацию антикоррупционных стандартов» в обществе;
- начать обучение в вузах по программе «Антикоррупционная деятельность».
Соответствующие поручения Путин раздал правительству, администрации президента и другим профильным ведомствам.
Впервые план противодействия коррупции был утвержден президентом Дмитрием Медведевым в 2008 году и с тех пор обновлялся каждые два года. С 2018 года планы стали трехлетними.
В последней версии ежегодного рейтинга индекса восприятия коррупции Россия делит 129-е место с Азербайджаном, Габоном, Малави и Мали. С 2018 года РФ поднялась в этом рейтинге на одну строчку.