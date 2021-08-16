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Путин утвердил трехлетний план противодействия коррупции. Теперь антикоррупционные стандарты будут популяризовывать с помощью интернета

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Президент России Владимир Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией на 2021-2024 годы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. 

В рамках плана Путин, в частности, предложил:

  • усовершенствовать порядок предоставления деклараций госслужащими;
  • запретить госслужбу для тех, кто был оштрафован за коррупционные преступления;
  • улучшить проверку сведений о цифровых активах чиновников;
  • ограничить людям с непогашенной судимостью возможность руководить ГУП и ГМУ;
  • организовать обучение бизнесменов по минимизации рисков попадания под антикоррупционные законы в других странах;
  • заняться созданием контента в интернете, направленного на «популяризацию антикоррупционных стандартов» в обществе;
  • начать обучение в вузах по программе «Антикоррупционная деятельность».

Соответствующие поручения Путин раздал правительству, администрации президента и другим профильным ведомствам.

Впервые план противодействия коррупции был утвержден президентом Дмитрием Медведевым в 2008 году и с тех пор обновлялся каждые два года. С 2018 года планы стали трехлетними.

В последней версии ежегодного рейтинга индекса восприятия коррупции Россия делит 129-е место с Азербайджаном, Габоном, Малави и Мали. С 2018 года РФ поднялась в этом рейтинге на одну строчку.

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