Путин утвердил трехлетний план противодействия коррупции. Теперь антикоррупционные стандарты будут популяризовывать с помощью интернета

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Президент России Владимир Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией на 2021-2024 годы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В рамках плана Путин, в частности, предложил:

усовершенствовать порядок предоставления деклараций госслужащими;

запретить госслужбу для тех, кто был оштрафован за коррупционные преступления;

улучшить проверку сведений о цифровых активах чиновников;

ограничить людям с непогашенной судимостью возможность руководить и ;

организовать обучение бизнесменов по минимизации рисков попадания под антикоррупционные законы в других странах;

заняться созданием контента в интернете, направленного на «популяризацию антикоррупционных стандартов» в обществе;

начать обучение в вузах по программе «Антикоррупционная деятельность».

Соответствующие поручения Путин раздал правительству, администрации президента и другим профильным ведомствам.

Впервые план противодействия коррупции был утвержден президентом Дмитрием Медведевым в 2008 году и с тех пор обновлялся каждые два года. С 2018 года планы стали трехлетними.

В последней версии ежегодного рейтинга индекса восприятия коррупции Россия делит 129-е место с Азербайджаном, Габоном, Малави и Мали. С 2018 года РФ поднялась в этом рейтинге на одну строчку.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег