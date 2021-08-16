Найдены тела туристов, погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке

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Спасатели обнаружили тела восьмерых туристов, погибших в результате крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке.

Сотрудники МЧС подняли со дна озера тела пятерых пассажиров, еще трое обнаружены внутри затонувшего вертолета.

Также на месте крушения, предположительно, найден бортовой самописец Ми-8.

Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро», перевозивший туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, потерпел крушение на Курильском озере на Камчатке 12 августа, утонув на глубине более 130 метров. На борту Ми-8 находились 16 человек: 13 пассажиров и трое членов экипажа. Восемь человек после крушения сумели выбраться из вертолета и выплыть на поверхность, где их подобрали спасатели. Среди версий крушения Ми-8 рассматриваются отказ двигателей и ошибку пилотирования.

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