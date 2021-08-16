Главреда «Базы» Никиту Могутина оштрафовали на 180 тысяч рублей. Он освещал митинг в поддержку Навального, но суд счел его участником акции

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Савеловский районный суд Москвы оштрафовал на 180 тысяч рублей главного редактора издания «База» Никиту Могутина.

«База» сообщила, что Могутина оштрафовали за «участие в несанкционированном мероприятии» — акции протеста в поддержку Алексея Навального, . В карточке дела на сайте суда этой информации пока нет.

Сам Могутин говорил, что не участвовал в митинге, а освещал его как журналист. На одном из опросов в полиции ему показали видеозапись, доказывающую его «участие» в несогласованной акции протеста. Могутин описал происходящее на записи так: «Иду такой себе в жилете прессы, молчу, в руках фототехника, снимаю».

В отношении Могутина рассматривали административный протокол о повторном участии в митинге (часть 8 статьи 20.2 КоАП), за что предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.

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