Белорусского политзаключенного Степана Латыпова, пытавшегося покончить с собой в суде, приговорили к восьми с половиной годам колонии

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Суд Минска приговорил к восьми с половиной годам колонии и штрафу в размере 300 базовых величин (8700 белорусских рублей) 41-летнего местного жителя , политзаключенного Степана Латыпова, сообщает правозащитный центр «Весна».

Его признали виновным в крупном мошенничестве, сопротивлении сотруднику милиции и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Латыпов своей вины в суде не признал. Прокурор запрашивал для него такое же наказание, какое назначил суд.

Степан Латыпов — арборист (специалист по уходу за деревьями), известный в Беларуси борец с борщевиком. Его задержали в сентябре 2020 года на «Площади перемен», где он хотел помешать людям в форме и масках закрасить мурал с диджеями. После этого мужчину поместили в изолятор на Окрестина по подозрению в массовых беспорядках.

В обвинительном заключении следствия говорилось, что Латыпов создал телеграм-чат, в котором призывал людей создавать «дворовое сообщество с целью публичного выражения своих общественно-политических взглядов и протеста, ведения деструктивной деятельности». Кроме того, заявляли в СК, активист проводил встречи участников группы, наносил рисунки и протестные надписи на фасады зданий, а также создал мастерские по изготовлению протестной символики. Также его обвинили в хищении 123 тысячи белорусских рублей у 16 компаний под видом борьбы с борщевиком.

В июне на судебном процессе Латыпов пытался покончить с собой, рассказав о пытках и угрозах со стороны сотрудников белорусского МВД.

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