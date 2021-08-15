Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Умер чемпион мира и Европы, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов, один из лучших игроков в истории немецкого и мирового футбола Герд Мюллер. Об этом сообщил футбольный клуб «Бавария», за который Мюллер провел большую часть своей карьеры. Мюллеру было 75 лет.

«Без Герда Мюллера „Бавария“ не стала бы клубом, который мы все сегодня любим», — сказал президент клуба Герберт Хайнер. Председатель совета директоров «Баварии», знаменитый вратарь Оливер Кан назвал Герда Мюллера «одной из величайших легенд» в истории клуба.

Герд Мюллер выступал за «Баварию» с 1964 по 1979 год. В составе команды он забил 566 голов в 607 официальных матчах. В Бундеслиге Мюллер забил рекордные 365 голов, он семь раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Германии. С «Баварией» Мюллер трижды побеждал в Кубке европейских чемпионов (предшественник Лиги чемпионов).

В составе сборной Германии Герд Мюллер стал чемпионом мира и чемпионом Европы. За национальную сборную он провел 62 матча и забил в них 68 голов. В финале чемпионата мира 1974 года в Мюнхене Мюллер забил победный год в ворота команды Нидерландов.

Top 5 Goals Gerd Müller Bundesliga