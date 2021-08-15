Мэр Кривого Рога Константин Павлов найден мертвым

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Мэр города Кривой Рог Днепропетровской области Украины, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Константин Павлов найден мертвым у себя дома в селе Вольное, сообщает «Интерфакс-Украина».

Однопартиец Павлова, депутат Верховной рады Вадим Рабинович утверждает, что тот был убит. По словам генерального продюсера телеканала «112 Украина» Артема Марчевского, у Павлова обнаружено огнестрельное ранение в голову.

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По факту гибели Павлова возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. МВД Украины сообщило, что рядом с телом Павлова было найдено охотничье ружье и что ранение «предварительно» определено в районе грудной клетки.

СМИ уже высказали версию о самоубийстве Павлова, однако Рабинович заявил, что не верит в нее.

Константин Павлов родился в Кривом Роге в 1973 году. Был депутатом Верховной рады 7-го и 8-го созывов.

Избрался мэром Кривого Рога в 2020 году. По итогам первого тура выборов он занял третье место с 9,15% голосов — и не проходил во второй тур, уступив действующему мэру Юрию Вилкулу и кандидату от партии «Слуга народа» Дмитрию Шевчику. Однако в ноябре 2020 года Вилкул снялся с выборов «по состоянию здоровья» и призвал жителей Кривого Рога поддержать Павлова.

В СМИ существовала теория, что Вилкул снялся с выборов в результате тайных договоренностей окружения президента Украины Владимира Зеленского с предпринимателем Ринатом Ахметовым — якобы они были заинтересованы в победе Шевчика в родном городе президента.