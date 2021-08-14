На Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Геологическая служба США спрогнозировала «тяжелые потери»

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На Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. За ним последовала серия афтершоков, в том числе магнитудой 5,2, сообщает CNN со ссылкой на данные Геологической службы США.

Землетрясение произошло в районе города Сен-Луи-дю-Сюд на юго-западе Гаити. Его эпицентр находился на глубине 10 километров. Власти сообщили о погибших, но их точное число пока неизвестно.

Обновлено. В результате землетрясения погибли по меньшей мере 29 человек, заявили власти Гаити.

Оранжевы обозначен эпицентр сегодняшнего землетрясения. Серым — разрушительного землетрясения 2010 года

Геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень опасности, что означает вероятность «тяжелых потерь» и значительного ущерба.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США заявило о вероятности возникновения цунами после землетрясения на Гаити, но позднее угроза цунами была снята.

В 2010 году на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,0, эпицентр которого находился недалеко от столицы страны города Порт-о-Пренс. В результате более 200 тысяч человек погибли, более 300 тысяч пострадали, около полумиллиона человек лишились своих домов.

По информации CNN, сегодняшнее землетрясение произошло дальше от столицы и самых густонаселенных районов Гаити. В районе 100 километров от его эпицентра живут около 2,5 миллиона человек, тогда на таком же расстоянии от эпицентра землетрясения 2010 года жили около 6,5 миллиона.

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