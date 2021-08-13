Правительство внесло в Думу законопроект об изъятии загранпаспортов у должников

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность изъятия загранпаспортов у людей, которым ограничен выезд за рубеж.

Документ предусматривает, что помимо прочего, загранпаспорта можно будет изымать у людей, которых признали невыездными из-за неисполнения решений суда. Изымать документы будут судебные приставы, а после исполнения обязательств должник сможет получить паспорт обратно в миграционной службе.

В соответствии с законопроектом, органы, принявшие решение о запрете выезда человека за границу, обязаны будут направить ему уведомление или ознакомить его с запретом под роспись не позднее дня, следующего за днем принятия решения об ограничении.

Законопроект разработало МВД.

Право на выезд из России может быть ограничено при наличии долга по алиментам от 10 тысяч рублей или любого другого долга от 30 тысяч рублей. На 1 января в списке должников, которым запрещен выезд, были 3,8 миллиона человек.

Запрет на выезд из страны также распространяется на подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам до вынесения приговора суда.

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