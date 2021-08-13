Генпрокуратура объявила «нежелательным» в России бельгийское «Международное партнерство за права человека»

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Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность бельгийской неправительственной организации International Partnership for Human Rights («Международное партнерство за права человека»).

Поводом для включения этой НКО в перечень «нежелательных организаций» послужило то, что «ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», говорится на сайте ведомства.

На сайте IPHR сообщается, что эта организация была основана в 2008 году в Брюсселе и «сотрудничает с представителями гражданского общества различных стран, поднимая на международном уровне вопросы защиты прав человека и отстаивая права уязвимых групп населения».

Сейчас в реестре «нежелательных организаций», который ведет Минюст РФ, значится 41 пункт. Последним в перечень в июле был внесен Project Media, Inc. — издатель «Проекта».

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