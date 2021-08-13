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Немецкий производитель спортивных товаров Adidas продаст компанию Reebok за 2,1 миллиарда евро. Об этом сообщил сам Adidas.

Покупателем станет американская компания Authentic Brands Group (ABG), которая владеет такими брендами одежды как Forever 21 и Juicy Couture, а также спортивным журналом Sports Illustrated.

Ожидается, что сделка по продаже Reebok будет закрыта в начале 2022 года.

Adidas купил Reebok в 2006 году за 3,1 миллиарда евро. Reebok стал показывать прибыль только в 2018 году, но во время пандемии его продажи снова серьезно снизились. Информация о том, что Adidas собирается продать Reebok, появилась в конце 2020 года. В феврале 2021-го Adidas подтвердил ее официально.

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