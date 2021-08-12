Звезду кей-попа Сынни приговорили к трем годам заключения по делу о сутенерстве

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Военный суд в Южной Корее приговорил бывшего участника кей-поп группы Big Bang Сынни к трем годам заключения по делу о сутенерстве и штрафу в 1,15 миллиарда вон (989 тысяч долларов США), сообщает AP.

Обвинения против Сынни (настоящее имя Ли Сын Хен) были выдвинуты в начале 2019 года. Его заподозрили в сутенерстве, хищении средств сеульского клуба «Пылающее солнце», в котором он занимал пост пиар-директора, а также в игре в зарубежных казино, что запрещено законодательством Южной Кореи.

Сынни, который был одной из самых известных звезд кей-попа, после обвинений покинул группу и объявил о завершении карьеры.

В 2020 году Сынни был призван в армию, поэтому его дело рассматривал военный суд. После приговора исполнитель был взят под стражу в зале суда.

Дело Сынни связано с секретным чатом, участники которого, в том числе звезды кей-попа, выкладывали секс-видео, снятое без согласия второй стороны. В чате, помимо прочего, были съемки групповых изнасилований, за участие в которых два известных исполнителя Чон Чжун Ен и Чхве Джон Хун в ноябре 2019 года были приговорены к пяти и шести годам заключения соответственно.