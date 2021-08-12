Умерла актриса Уна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в сериале «Шерлок»

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Британская актриса Уна Стаббс умерла в возрасте 84 лет, сообщает и«Би-би-си» со ссылкой на ее агента.

Стаббс скончалась в кругу семьи в Эдинбурге. В последние месяцы она болела, заявила агент, не уточнив подробностей.

Стаббс начала актерскую карьеру в 1960-х годах. Она много снималась на телевидении и играла в театре.

Ее самыми известными телепроектами были сериалы «До смерти» (1965-1975), «Ворзель Гаммидж» (1979-1981), «Самая плохая ведьма» (1998-2001). Одной из последних известных работ Стаббс стала роль миссис Хадсон в сериале «Шерлок», который выходил в 2010-2017 годах.

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