Филиппу Киркорову на три года запретили въезд на Украину. Но из списка угроз национальной безопасности певца исключили

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Российскому певцу Филиппу Киркорову на три года запрещен въезд на территорию Украины. Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос агентства УНН.

По результатам рассмотрения сообщаем, что в интересах обеспечения национальной безопасности Украины и руководствуясь ч.1 и ч. 3 ст. 13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда для запрашиваемого Вами лица на территорию Украины сроком на три года.

Киркоров 24 июня был включен Минкультуры Украины в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны. В черный список, как сообщалось, певец попал по представлению СБУ. Через три дня Минкультуры убрало Киркорова из списка, также сославшись на распоряжение СБУ.

Остался ли при этом в силе запрет на въезд певца в страну, ранее было неизвестно, хотя представители правоохранительных органов говорили «Интерфакс-Украине», что «запрет на въезд и нахождение в черном списке могут быть применены как одновременно, так и по отдельности».

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