Александра Невзорова ударили по лицу во время автограф-сессии со словами «Хватит оскорблять чувства верующих»

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Журналиста и ведущего Александра Невзорова ударили по лицу во время автограф-сессии, которую он проводил после программы «Невзоровские среды» вечером 11 августа.

К Невзорову подошел мужчина, ударил его ладонью по лицу и сказал: «Хватит оскорблять чувства верующих».

После инцидента между журналистом и нападавшим состоялся разговор, запись которого выложена в ютьб-канале Невзорова. «Так нельзя. Взрослый логичный дядька — ну зачем святое трогать? Вы из-за двух-трех попов оскорбляете все святое, все церковное», — говорит напавший на Невзорова.

Журналист в свою очередь заявил, что не собирается подавать на нападавшего заявление в полицию и надеется на то, что «со временем он научится оформлять свои представления чуть более цивилизовано».

Александр Невзоров неоднократно публично критиковал руководство РПЦ и высказывал мнение о вере, идущее вразрез с христианскими догматами.

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