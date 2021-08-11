В РАН заявили о занижении площади разлива нефти в Черном море в 400 тысяч раз. Не 200 квадратных метров, а 80 квадратных километров

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Площадь разлива нефти в Черном море возле Новороссийска составляет почти 80 квадратных километров, сообщил Институт космических исследований (ИКИ) Российской академии наук, проанализировав спутниковые снимки.

ИКИ РАН

«Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров», — говорится в сообщении ИКИ РАН.

Каспийский трубопроводный консорциум, сообщая вечером 7 августа о «залповом выбросе нефти» при закачке ее на танкер «Минерва Симфони», оценивал площадь загрязнения всего в 200 квадратных метров. В компании утверждали, что разлив к вечеру 7 августа был ликвидирован.

В свою очередь главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной заявил РИА Новости, что нефтяное пятно может исчезнуть само к вечеру 11 августа. «Поскольку погода жаркая, летучесть большая, примерно до 50 процентов объема нефти испаряется за первые 12 часов. Это зависит от того, что именно выливалось — дизельное топливо или мазут», — сказал Костяной. Он также отметил, что из-за шторма пятно загрязнения не прибило к берегу и проводить очистку береговой линии, по имеющимся данным, не потребуется.

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