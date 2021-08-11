На Сахалине нашли разрушенный памятник Юрию Гагарину. На его месте собираются построить автозаправку

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В Невельске на острове Сахалин среди мусора обнаружили обломки стелы в честь первого космонавта Юрия Гагарина. Ранее этот монумент стоял на въезде в город. Фото того, что осталось от памятника, опубликовал Mash. «Интерфакс» сообщал, что на месте памятника собираются построить автозаправку.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко потребовал восстановить барельеф, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Со стороны главы [Невельского] района это неуважительное отношение к истории, к великому прошлому нашей страны», — приводятся в заявлении пресс-службы слова Лимаренко.

Барельеф, заявил губернатор, «необходимо в кратчайшие сроки отреставрировать и до 1 сентября найти ему достойное место в центре города».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также возмутился сносом памятника. «Роскосмос», написал Рогозин в телеграме, «сегодня же обратится к сахалинским властям за разъяснениями и требованием восстановить памятник».

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег