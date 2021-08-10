В Выборге двое братьев после приговора сбежали из суда, выпрыгнув в окно

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Полиция Ленинградской области ищет двух братьев, которые сбежали из здания суда в Выборге после объявления приговора, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

9 августа в полицию обратилась помощница мирового судьи, рассказавшая о побеге двух мужчин 35 и 40 лет, которых признали виновными в умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством. 35-летнего мужчину приговорили к году в колонии строгого режима, его 40-летнего брата — к двум с половиной годам в колонии строгого режима, пишет 47News.

Дождавшись оглашения приговора, подсудимые выпрыгнули в окно и сбежали. По данным источников СМИ, оба были одеты в рабочую робу. «Они среднего роста; один полного телосложения, другой худой», — сказал собеседник «Интерфакса».

В прокуратуре Ленинградской области подтвердили факт побега, ведомство проводит проверку.

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