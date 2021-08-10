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Аргентинский нападающий Лионель Месси стал игроком «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает твиттер французского клуба.

Контракт заключен на два сезона с возможностью продления еще на один. Официально зарплата 34-летнего Месси в ПСЖ не раскрывается, ранее СМИ писали, что она может составить 35 миллионов евро за сезон.

Лионель Месси перешел в ПСЖ на правах свободного агента, после того как не смог подписать новый контракт с «Барселоной» — это произошло из-за новых жестких финансовых ограничений, установленных на зарплаты футболистов в чемпионате Испании. Месси и «Барселона» подчеркивали, что в противном случае продолжили бы сотрудничество.

В «Барселоне» Месси провел всю свою профессиональную карьеру. Он выиграл с клубом четыре Лиги чемпионов и десять чемпионатов Испании.

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