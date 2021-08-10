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Инспекторы ФАС пришли с проверкой в ЦУМ по делу о «международном картеле на рынке элитной брендовой продукции»

Источник: Федеральная антимонопольная служба

Федеральная антимонопольная служба России пришла с выездной проверкой в московский ЦУМ, сообщается на сайте ФАС.

«Инспекция ФАС более двух часов ожидала появления представителя компании с доверенностью для того, чтобы пройти в офисные помещения и начать проверку», отмечается в сообщении.

ЦУМ, группу компаний Mercury, а также несколько официальных представительств зарубежных брендов ФАС подозревает «в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при реализации товаров онлайн».

Максимальная ответственность за участие в картельном сговоре в России составляет до 15% от годовой выручки компании. Оборот проверяемых организаций, говорится в сообщении ФАС, по итогам 2020 года оценивается более чем в 90 миллиардов рублей.

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