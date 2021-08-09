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Российский правозащитник, участник советского диссидентского движения Сергей Ковалев умер в Москве в возрасте 91 года. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на его близких.

Сергей Карпов / ТАСС

Сергей Ковалев окончил биологический факультет МГУ, опубликовал более 60 научных работ, получил степень кандидата биологических наук.

В 1969 году он вошел в состав «Инициативной группы защиты прав человека в СССР» — первой независимой правозащитной ассоциации в стране. Через два года стал активно участвовать в издании «Хроники текущих событий» — подпольного бюллетеня советских правозащитников.

В конце 1974 года Ковалева арестовали по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде». За это его приговорили к семи годам лишения свободы и трем годам ссылки.

В 1990 году Ковалев стал народным депутатом РСФСР. С 1993 по 2003 год был депутатом Госдумы РФ. Участвовал в разработке второй главы Конституции РФ.

Сергей Ковалев был первым в России уполномоченным по правам человека в РФ. Он занимал эту должность с января 1994-го по май 1995 года. Также был председателем общества .

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