Тауэрский мост в Лондоне застрял в поднятом положении из-за технической неисправности

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Движение по Тауэрскому мосту в Лондоне закрыли из-за технической неисправности, сообщила в твиттере лондонская полиция.

Как пишет «Би-би-си», днем 9 августа Тауэрский мост развели для прохода судна и не смогли свести обратно.

, которая управляет Тауэрским мостом, заявила, что причина поломки пока неизвестна.

Сейчас на мосту идут ремонтные работы. По словам смотрителей моста, они могут занять несколько часов, сообщает британский канал ITV.

Это вторая поломка Тауэрского моста за год. В августе 2020 года мост также застрял в поднятом положении. Тогда его закрыли на сутки.

Тауэрский мост — одна из самых известных достопримечательностей Лондона. Он был построен в 1894 году. Мост поднимают около 800 раз за год.

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