Россия стала пятой в медальном зачете Олимпиады в Токио. Первое место — у США
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Команда Олимпийского комитета России заняла пятое место в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2020 в Токио.
70-ю медаль российской команде принесла сборная по художественной гимнастике, которая выиграла серебро в групповом многоборье. Первое место в соревнованиях заняла Болгария, третье — Италия.
Обновление. 71-ю медаль российской сборной, также серебро, принесла женская команда по гандболу, которая в финале уступила Франции.
Команда России на Олимпиаде выиграла 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали.
Первое место в медальном зачете себе гарантировала сборная США (39 золота, 41 серебро, 33 бронзы). На втором месте Китай (38 — 32 — 18), на третьем Япония (27 — 14 — 17), на четвертом Великобритания (22-21-22).
Впервые с 1996 года сборная России по художественной гимнастике осталась без олимпийского золота как в личном, так и групповом многоборье.