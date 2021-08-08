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заняла пятое место в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2020 в Токио.

70-ю медаль российской команде принесла сборная по художественной гимнастике, которая выиграла серебро в групповом многоборье. Первое место в соревнованиях заняла Болгария, третье — Италия.

Обновление. 71-ю медаль российской сборной, также серебро, принесла женская команда по гандболу, которая в финале уступила Франции.

Команда России на Олимпиаде выиграла 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали.

Первое место в медальном зачете себе гарантировала сборная США (39 золота, 41 серебро, 33 бронзы). На втором месте Китай (38 — 32 — 18), на третьем Япония (27 — 14 — 17), на четвертом Великобритания (22-21-22).

Впервые с 1996 года сборная России по художественной гимнастике осталась без олимпийского золота как в личном, так и групповом многоборье.

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