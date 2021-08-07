В аэропорту Рима задержали 70-летнюю главу мафиозного клана Марию Личчарди по прозвищу Малышка
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Сотрудники правоохранительных органов Италии 7 августа задержали в аэропорту Рима 70-летнюю Марию Личчарди, которая, как считается, возглавляет крупный мафиозный клан, входящий в неаполитанскую преступную структуру Каморра.
Как пишет La Stampa, Мария Личчарди возглавила преступную группировку, основанную ее братом Дженнаро после его смерти в 1994 году. Под руководством Личчарди, известной под прозвищами Малышка и Кровавая Мэри, и двух ее оставшихся в живых братьев мафиозный клан приобрел большое влияние.
С 2001 по 2009 годы Личчарди находилась в тюрьме, но после освобождения вновь возглавила преступную группировку, занимающуюся рэкетом, отмыванием денег и незаконной торговлей.
Личчарди, ордер на арест которой выдала прокуратура Неаполя, была задержана при посадке на рейс в Испанию. Она, как подчеркивается, сохранила полное спокойствие.