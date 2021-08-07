«Полностью пришла в себя. Смеется и шутит». Представители МакSим рассказали о состоянии здоровья певицы

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Певица Марина Абросимова (МакSим), несколько недель находившаяся на аппарате , «полностью пришла в себя». Об этом сообщается в группе МакSим в соцсети «ВКонтакте»

«Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке».

Менеджеры певицы, ранее сообщавшие о положительной динамике лечения, новый пост в группе пока не прокомментировали.

Марина Абросимова была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня, тогда же ее ввели в искусственную кому. Ранее ей диагностировали пневмонию с сильным поражением легких. Тесты на коронавирус у певицы оказались отрицательными.

В начале августа менеджмент певицы сообщил, что МакSим сняли с аппарата ИВЛ, она начала дышать самостоятельно.

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